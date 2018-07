Balconing, già quattro morti nelle Baleari

Nulla sembra capace di fermare il balconing, un gioco assurdo e letale che consiste nel muoversi da un balcone all'altro o saltare da una notevole altezza in una piscina, sempre dopo un consumo significativo di alcol e talvolta anche di droghe. Un gioco stupido che prolifera in aree turistiche, in particolare le isole Baleari dove già causato quattro vittime: una ragazza e un ragazzo britannici, un giovane irlandese e un francese. Il primo aveva lasciato le chiavi all'interno dell'appartamento turistico e ha cercato di entrare dal balcone, cadendo dal quinto piano. Il secondo è caduto dal settimo piano, il terzo è morto dopo essere caduto dalla finestra del quinto piano di un albergo dove non stava soggiornando. L'ultimo morto è caduto dal sesto piano.