Brescia: parroco Collio e S. Colombano, ‘fatto orribile ma non c’entra con accoglienza’**

Adnkronos

Milano, 12 ott. “Se non avessi letto il giornale, non avrei saputo nulla di questo fatto orribile; da quattro anni che sono qui, non ho mai visto o sentito nulla di problematico in paese per via dei migranti”. Lo afferma all’Adnkronos Don Battista Dassa, parroco di Collio Val Trompia e San Colombano, nel bresciano, dove sorge la struttura per i migranti di San Colombano nella quale era ospite l’uomo accusato di aver violentato bambina di dieci anni.

“Ciò che è successo -dice Don Dassa- è un fatto orribile che mi fa ribrezzo, ma non c’entra niente con l’essere migranti o meno. Queste purtroppo, come spesso sentiamo alla tv o leggiamo sui giornali, sono cose che possono succedere in qualunque contesto, anche in casa”.