inGroup realizza 205 milioni di fatturato annuo Classificata nella Global 100 List

GUAYNABO, Puerto Rico, April 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nel 2023 inGroup International ha generato un fatturato annuo di 205 milioni, posizionandosi al 46° posto nella recente Global 100 List delle migliori aziende di vendita diretta pubblicata da Direct Selling News (DSN).

La lista Global 100 di DSN stila la classifica delle aziende di Vendita Diretta con fatturato annuo superiore a 100 milioni che abbiano comunicato volontariamente i propri risultati.

“La forza di ciascun principale motore aziendale ci ha aiutato a far crescere i ricavi da 135 milioni nel 2022 a 205 milioni nel 2023” afferma Anthony Varvaro, COO/CFO di inGroup. “L’attivazione e la fidelizzazione dei Membri e dei Partner hanno registrato ottimi risultati e il numero di Membri che hanno prenotato viaggi e che hanno viaggiato continua a essere ai massimi storici”.

La crescita e lo slancio positivo di inGroup continuano anche nel 2024.

“Marzo è stato un altro mese da record, con il continuo e impressionante aumento dei ricavi”, afferma Frank Codina, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup. “È la dimostrazione della crescente energia e della fiducia che stiamo riscontrando nel nostro business globale, grazie al fatto che continuiamo ad aggiungere valore alle nostre offerte di Membership e Partnership.”

L’espansione dell’attività sul campo ha portato a una serie di eventi globali “ALL IN 24” svolti dal vivo e online.

“Migliaia di Partner hanno già partecipato agli eventi di quest’anno e non abbiamo ancora finito”, afferma Michael Hutchison, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup. “I prossimi eventi dal vivo in Inghilterra, Kazakistan, Germania, Ucraina e Porto Rico stanno già registrando il tutto esaurito e assicurandoci un alto livello di energia!”.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International ed è uno dei più grandi club di viaggi ad abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha registrato più di un milione di Membri e Partner da oltre 200 paesi e aree geografiche. Nel 2022, è stato aggiunto inStays dando ai Membri l’accesso a quasi 200.000 crociere, hotel e offerte di resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, utilizzabili per prenotare crociere, hotel e resort attraverso il sito web di inCruises, che supporta 17 lingue.

inGroup sta facendo la differenza nella vita dei Membri del suo Club e offre un business a livello mondiale al suo team di Partner in crescita. La base di Membri del Club inCruises cresce esclusivamente grazie a Partner Indipendenti che hanno la possibilità di guadagnare compensi condividendo con altri i vantaggi esclusivi dell’appartenenza al Club.

inGroup International è fortemente impegnata ad essere un buon esempio di cittadinanza aziendale nel mondo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di soccorso umanitario. Per maggiori informazioni, visita i siti in.Group e inCruises.com.

