Meteo: in Lombardia poco nuvoloso e vento fino a domenica, da lunedì instabilità

Adnkronos

Milano, 19 apr. Sulla Lombardia fino alla mattina di domenica un flusso settentrionale in quota, associato al bordo orientale di un promontorio anticiclonico atlantico, delimita una saccatura presente sul centro-nord Europa, garantendo tempo per lo più poco nuvoloso e in parte ventoso.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, dal pomeriggio di domenica e per l’inizio della prossima settimana, l’allontanamento dell’area di alta pressione sotto la spinta della struttura depressionaria, che allargandosi verso ovest, lascia scivolare uno dei suoi centri sulla Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo.