Omicidio Senago: Impagnatiello, ‘temevo che bambino mi facesse perdere Giulia’

Adnkronos

Milano, 27 mag. “Il mio più grosso timore era che quel bambino potesse farmi perdere Giulia, l’esclusivo scopo del veleno era di provocare un aborto di Giulia, interrompere l’arrivo di questo bambino”. Lo afferma Alessandro Impagnatiello a processo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontana e di Thiago, il bambino che aveva in grembo. Nel suo interrogatorio, davanti alla corte d’Assise di Milano, ribadisce di aver somministrato il topicida “due volte”, quando Giulia dormiva, “dopo il 4-5 maggio, a 2-3 giorni 2-3 di distanza.