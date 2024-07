Morte di Pierina, le due telefonate al 112 della nuora Manuela: «Mi sono accorta ora che è mia suocera»

Video dalla rete

Il giallo della morte di Pierina Paganelli, rivelati gli audio delle due telefonate della nuora Manuela al 112 il 4 ottobre 2023. La 78enne viene uccisa con 29 coltellate e ritrovata senza vita nei sotterranei del palazzo di via del Ciclamino a RiminiAlle 8.20 del mattino Manuela Bianchi scopre per prima il cadavere di Pierina e chiama i soccorsi .

Nelle telefonate Manuela e racconta all’operatore di aver trovato un corpo nel garage:«Io sono scesa dal nostro scivolo, ho messo dentro la macchina nel box. Quando sono uscita dal garage per entrare sulle scale, appena ho aperto la porta antincendio, ho visto una signora sdraiata. Apparentemente sembra scivolata , aveva dei barattoli in mano che sono caduti» spiega.