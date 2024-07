Riccardo Castro, l’acese che guida il 118 siciliano, tra i relatori a Palazzo Madama

Il personaggio

La Fondazione per l’emergenza e l’urgenza (Feu) ha presentato nella sala “Caduti di Nassirya”, a Palazzo Madama, l’attività su tutto il territorio nazionale. Tra i relatori, insigniti di un riconoscimento prestigioso per l’attività svolta, anche il dott. Riccardo Castro, presidente del Seus, ovvero Sicilia emergenza urgenza sanitaria.

Il dott. Castro, acese d’origine, da anni è anche collaboratore del nostro giornale specie nelle pagine che divulgano elementi legati alla medicina. Nel suo intervento al Senato, il dott. Castro ha anche sottolineato: “Il sistema 118 per l’emergenza urgenza in Sicilia svolge un grande lavoro con oltre 3 mila operatori. Abbiamo cominciato da mesi un’attività capillare di divulgazione nelle scuole di tutta l’isola per far conoscere il sistema, incontrando almeno 5 mila studenti. Facciamo rete per migliorare il sistema a livello nazionale”.

