Rifiuti, Trantino coi guanti rimesta nella spazzatura: «Vediamo quello che c’è»

IL VIDEO

Le immagini del primo cittadino coi sacchetti in mano sembrano destinate a diventare virali

«Catania invasa dalla spazzatura. Che vergogna! E il Comune cosa fa?». Comincia così l’ultimo video pubblicato dal sindaco Enrico Trantino, parte della campagna di comunicazione “Catania è casa“. Un reel diffuso sui social in cui il primo cittadino, dopo avere passeggiato per le vie del centro storico cittadino, si ferma in piazza Teatro Massimo e comincia a rimestare in mezzo alla spazzatura.

Guanti di lattice in mano, sacchetti di indifferenziata rovesciati sul basolato lavico per vederne il contenuto. E c’è più o meno di tutto: «Vediamo quanto c’è in effetti di residuale. Secondo me c’è molto poco», afferma Trantino. Prima di recuperare parecchia carta stropicciata (non sporca né bagnata, quindi da differenziare), cialde di caffè (organico), qualche foglia di pianta domestica (organico anche questo) e perfino bottiglie d’acqua, non schiacciate (plastica, naturalmente).