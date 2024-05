Pnrr, Eurispes: nel 2023 oltre 2.400 bandi su rigenerazione urbana

Adnkronos

Roma, 24 mag. “La diffusione di pratiche di co-progettazione e le opportunità fornite dal Pnrr stanno guidando il Terzo Settore verso progetti di rigenerazione urbana sostenibile. Per fare un esempio del numero di opportunità attualmente in campo, nel 2023 sono stati emanati oltre 2.400 bandi aventi ad oggetto la rigenerazione urbana, finanziati dal Pnrr”. A fare il punto sulle ‘Pratiche di amministrazione condivisa per la rigenerazione urbana’ è l’Eurispes nel Rapporto Italia 2024, giunto quest’anno alla 36esima edizione.