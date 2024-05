Agrigento, il sindaco Miccichè incontra il ministro Salvini

infrastrutture

Affrontate le problematiche più incombenti relative alle infrastrutture, in particolare l'aeroporto e la strada statale 118

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ieri si è recato a Roma, al ministero delle Infrastrutture, dove ha incontrato il ministro Matteo Salvini per consegnare le delibere dei Consigli comunali provinciali per la realizzazione dell’aeroporto del territorio agrigentino. Nella stessa sede ha anche discusso col ministro delle problematiche più incombenti relative alle infrastrutture nella città di Agrigento. È stato, inoltre, presentato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 118 (Aurelia di Sicilia) nell’ambito di un apposito protocollo d’intesa siglato tra i sindaci interessati e per il quale sono stati presenti anche i sindaci di Alessandria Della Rocca, Bubello, Corleone, Nicolosi, Chiusa Sclafani, Di Giorgio, nonché l’eurodeputata Annalisa Tardino.