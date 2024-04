Agrigento, in Prefettura la mostra “Taccuini di Girgenti – Appunti di immaginazione” di Salvatore Alaimo

cultura & società

La mostra, curata da Federica Salvo, sarà gratuita e visitabile per una settimana

Il 23 marzo 2024 alle 16, nell’ambito delle Giornate Fai di Primavera organizzate dalla Delegazione Fai Agrigento presso il Palazzo del Governo, in piazza Vittorio Emanuele, si inaugura la mostra dal titolo “Taccuini di Girgenti – Appunti di immaginazione”, del giovane artista agrigentino Salvatore Alaimo. Classe 2001, nato “nella notte conclusiva della Festa di San Calogero”, come ci tiene lui stesso a precisare, Alaimo quando veste i panni dell’artista, utilizza il nome “U Giurgintano”, a sugello e conferma del suo amore viscerale per la città di Agrigento. Ispiratosi agli artisti di strada di Montmartre, scoperti durante un viaggio a Parigi, il giovane disegnatore ha iniziato a raffigurare contesti urbani e architetture in pieno stile “Grand Tour”, realizzando degli urban sketch su piccoli taccuini, sia en plein air che in studio.