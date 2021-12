Anche Ribera in zona arancione

Dilaga il contagio e aumentano i Comuni siciliani in zona arancione. Sono adesso 13 che trascorreranno il Capodanno in zona arancione in base ad una apposita ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Si tratta di Ribera, in provincia di Agrigento, e di Caronia e Santa Lucia del Mela, nel Messinese. Le restrizioni saranno in vigore da domani venerdì 31 dicembre fino a mercoledì 12 gennaio, compreso. La stessa ordinanza ha disposto la proroga della zona arancione fino a mercoledì 5 gennaio (compreso) per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina.

