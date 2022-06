Cammarata, concluso il trasferimento degli uffici comunali

Si sono concluse con largo anticipo a Cammarata le operazioni di trasloco degli uffici Comunali da via dei Giardini, dove rimane operativo l’ufficio della Polizia Municipale e la Biblioteca Comunale, a via Roma che era iniziato Lunedì 20 Giugno scorso.

Questa la nuova dislocazione attuale: al piano terra ufficio Elettorale, ufficio Anagrafe, ufficio Sanitario, gli uffici dell'Area Socio Assistenziale, gli uffici dell'Area Finanziaria, l'ufficio dello Stato civile; al primo piano Ufficio Servizi Informatici, Ufficio del Messo Comunale, ufficio Pubblica Istruzione, Ufficio del Personale e l'Archivio Storico.

Per il Sindaco e l'Amministrazione, il trasferimento è stato un passaggio importante volto alla razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici comunali, consegnando ai cittadini cammaratesi questo bellissimo palazzo storico di pregio.

Il Sindaco, Giuseppe Mangiapane conclude: “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita delle operazioni di trasloco e mi scuso con i cittadini perché ancora per qualche settimana, ci saranno piccoli disagi legati ad alcuni lavori di rifinitura".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA