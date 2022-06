Frana di Monserrato, al via i lavori

Il Comune di Agrigento ha affidato i lavori di consolidamento del versante a rischio frana di via Favignana a Monserrato all’impresa BCS Costruzioni s.r.l, prima classificata, tra le 141 offerte pervenute, con un ribasso del 30.67%, per l’importo complessivo di aggiudicazione di 2.040.056 euro. Il sindaco, Franco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, affermano: “Oggi, finalmente, grazie al lavoro sinergico di Amministrazione, Dirigenti ed impiegati dell’Ufficio tecnico del Comune, gioiamo di un risultato importante fortemente voluto ed ottenuto con grande abnegazione, che pone fine ad un iter burocratico interminabile e ad estenuanti anni di attesa. Continueremo a monitorare tutte le fasi affinchè l’opera sia portata a compimento e in tempi rapidi, visto il pericolo ancora immanente”.

