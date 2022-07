Hotspot sporco e stracolmo a Lampedusa, Musumeci: «Trasferimenti o lo dichiaro fuori legge»

«Domani verranno effettuati trasferimenti consistenti di migranti e l’hotspot verrà alleggerito. Oggi le condizioni meteo avverse non hanno permesso nemmeno l’arrivo dei traghetti di linea. Sono in contatto costante con la Prefettura di Agrigento e con il ministero dell’Interno che hanno manifestato la massima collaborazione. Il ministro Lamorgese ha dato disponibilità ad incontrarmi di persona e sono stato io, anche sulla base della disponibilità del segretario comunale, a scegliere la data di fine mese». Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, in merito all’emergenza presenze all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 1878 persone a fronte di 350 posti disponibili. Una struttura che è ormai è invasa dai rifiuti, tanto all’interno quanto nei piazzali esterni. «Queste persone non possono attendere un solo giorno in più» ha aggiunto Mannino facendo riferimento al fatto che la Prefettura ipotizzava il via ai trasferimenti nella giornata di domenica.

"Il trattamento disumano che il governo centrale continua a riservare ai migranti sbarcati a Lampedusa non è degno di una nazione civile: 1.540 persone ammassate come sardine, in una struttura statale che può contenerne al massimo 400, sono l'esempio più vero del fallimento della politica per l’immigrazione della Ue e la resa incondizionata del governo Draghi di fronte al cinismo dei Paesi del Nord Europa", ribatte sui social il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Se non si procede intanto a una soluzione-tampone - aggiunge -, con il noleggio di una nave in rada e con l’immediato trasferimento dei migranti in esubero mediante un ponte aereo, sarò costretto a dichiarare fuori legge la struttura per emergenza igienico-sanitaria. Al sindaco di Lampedusa va la concreta vicinanza del mio governo, quanto prima mi recherò personalmente sull'isola".

Aggiornamento: Entro domani mattina arriverà a Lampedusa la nave San Marco della Marina Militare per trasferire in giornata dall’isola circa 600 migranti presenti nell’hotspot, dando la precedenza alle persone vulnerabili. Lo comunica, in una nota, il ministero dell’Interno. Le operazioni di trasferimento continueranno nella giornata di domenica grazie all’impiego di altre unità navali della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Le operazioni di trasferimento dei migranti - spiega la nota - sono state concordate all’esito di contatti attivati dal ministero dell’Interno con i vertici della Marina Militare, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera.

