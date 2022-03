L’agrigentino Gero Micciché è stato insignito del premio DStars Awards, giunto ormai alla quarta edizione.

Pubblicità

La manifestazione premia i migliori giochi e sviluppatori del panorama italiano, ed è un evento fondamentale per tributare un riconoscimento alle eccellenze del panorama italiano. A Gero Micciché è stato assegnato il premio per la categoria “Far Star”, riservata “individualmente a uno sviluppatore per il suo contributo straordinario nello sviluppo da italiano in uno stato estero”.

Il producer e giornalista agrigentino ha infatti lavorato nell’ultimo anno sul videogioco di corse tripla A GRID Legends, rilasciato lo scorso 25 febbraio su Playstation, Xbox e PC, e ricopre oggi la posizione di Development Director nella prestigiosa azienda multinazionale Electronic Arts. Per lo sviluppo del progetto, Gero Micciché ha lavorato nello specifico per lo Studio Codemasters (autori del videogioco ufficiale della Formula 1) e ha potuto curare la Virtual Production di “Driven To Glory”, una modalità storia inclusa nel gioco ispirata alla serie Netflix “Drive To Survive” e che lo ha visto collaborare con attori del calibro di Ncuti Gatwa, protagonista di Sex Education, e Callum McGowan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA