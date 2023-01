La Fortitudo anticipa ad oggi il match di Milano

Il campionato di basket di serie A2. Questa sera, sabato, alle ore 20:30, a Milano, al Pala Lido, la Fortitudo Moncada gioca contro la squadra lombarda in occasione della 19esima giornata. Agrigento e Milano si equivalgono in classifica, 18 punti a testa. La Fortitudo Agrigento è priva di Giuseppe Cuffaro: il play in settimana ha rescisso il contratto dopo 8 stagioni in biancazzurro. L’allenatore Cagnardi commenta: “Affrontiamo l’Urania Milano in quella che è la seconda trasferta consecutiva. Sono una squadra con grande personalità e la consapevolezza di avere talento offensivo diffuso e molto ben organizzato. Nella partita d’andata sono venuti a casa nostra strappando una vittoria all’ultimo secondo in una partita che ci ha ferito ed ancora ci ricordiamo bene. Entreremo in campo come sempre per dare il meglio di noi e per dare battaglia ai nostri avversari”.

