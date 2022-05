Musumeci sposa l'iniziativa benefica di "Li Casotti" con la Tanzania

È stata presentata al Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, l'iniziativa benefica portata avanti dall'azienda Li Casotti di Cianciana, spalleggiata per l'occasione dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Francesco Martorana. In particolare, Giovanni Lo Bue, titolare della pasticceria "Li Casotti", sta portando avanti il progetto di realizzare un Panettone Solidale per i Bambini di un Orfanotrofio di Zanzibar in Tanzania. L'accordo nasce tra la Pasticceria Li Casotti e il Governo della Tanzania il progetto solidale, come detto è stato ufficialmente presentato alla Presidenza della Regione e Musumeci si è complimentato per il progetto sposandone la nobile causa e garantendo la loro presenza e supporto per l'organizzazione dell'evento stesso che avrà luogo a Cianciana il 10 agosto prossimo con la conferenza stampa della presentazione del Panettone. Il Panettone prenderà il nome di FERRARIA poiché nello stesso progetto è stato coinvolto l'attore Hollywoodiano Ray Winstone che ha scelto Cianciana come sua seconda residenza dove trascorre diversi mesi dell'anno.

Nell'incontro con Musumeci, Giovanni Lo Bue è stato accompagnato dal primo cittadino di Cianciana, Francesco Martorana e dall'assessore comunale, Liborio Curaba.

