Palma di Montechiaro per la prima volta avrà un Ingegnere Informatico

Ha preso servizio, nella giornata odierna, un nuovo dipendente comunale: per la prima volta nella sua storia il Comune di Palma di Montechiaro avrà un Ingegnere Informatico, l'Ing. Gaetano Salvaggio, al quale, il sindaco, Stefano Castellino, ha augurato un buon e proficuo lavoro.

"Questa assunzione - dice Castellino - avviene in ossequio alla normativa vigente, per adattarci sempre di più alle nuove tecnologie e competere con i nuovi sistemi digitali e per cogliere le opportunità del Pnrr".

