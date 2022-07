Raffadali, finanziamento per eliminare il dissesto idrogeologico

A Raffadali la Regione ha destinato un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro per il recupero sicurezza nell’area, teatro di frane, compresa tra le vie don Castrenze, Belvedere e Cristoforo Colombo. A breve sarà pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento. Il presidente della Regione, e commissario contro il dissesto idrogeologico, Nello Musumeci, commenta: “Immediata è stata la nostra risposta, con i fatti e con le risorse necessarie, ad un colpevole ritardo di oltre 20 anni. L’obiettivo è la progressiva riqualificazione del sito, di circa 2.500 metri quadrati, in stato di abbandono da decenni, che sarà trasformato in uno spazio verde multifunzionale. Previsti, dopo l’eliminazione delle macerie, un sistema di paratie a quote differenti, terrazzamenti e un muro in cemento armato”.

