Superbonus: Ance Agrigento, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil della provincia, plaudono alla norma che impone il rispetto del Ccnl"

Ance Agrigento, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil provinciali esprimono apprezzamento per il vincolo dell’applicazione e del rispetto da parte delle imprese edili del contratto nazionale di lavoro del settore, previsto dal decreto sul Superbonus approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. E’ una vittoria della civiltà del lavoro e di tutti i sindacati e le associazioni di impresa del settore che credono e che stanno investendo sulla qualità. La norma garantendo formazione e più sicurezza tutela e premia i lavoratori e le imprese che rispettano la legge. In Sicilia il settore, quasi per intero nel privato, è cresciuto nell'ultimo periodo per volume d'affari di circa il 30%. E’ questa la fase in cui bisogna tenere alto il livello di attenzione a tutela del buon lavoro e contro il rischio di infiltrazioni criminali che tra l'altro finirebbero per rompere il gioco virtuoso messo in campo dalle parti sociali e dal Governo nazionale. A partire dal mese di Marzo tutti gli enti bilaterali di settore saranno attivati per le opportune verifiche mentre le RLST (rappresentanti lavoratori sicurezza territoriali) in giro per cantieri offriranno sussidio, assistenza e si impegneranno per segnalare eventuali anomalie rispetto alle prescrizioni normative. Il lavoro, sicuro e professionalizzato fa buone imprese e le imprese serie vanno sostenute contro ogni forma di concorrenza sleale e contro i tentativi di infiltrazione criminale nel settore. Il buon lavoro inoltre premia il cittadino che pretende, e a ragione, un buon manufatto. Facciamo nostro il commento del Ministro Orlando: 'Se c’è buon lavoro, se c’è lavoro sicuro, c’è coesione sociale, c’è civiltà'. E aggiungiamo che le norme di civiltà vanno difese e sostenute in fase di conversione e su ciò saremo concentrati e vigili".

