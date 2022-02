Una giornata dedicata all'ambiente all'Ic "Montalcini" diretto da Luigi Costanza

Interessante giornata all'Ic "Rita Levi Montalcini", diretto dal preside Luigi Costanza, in merito al progetto "Agrigento pulita". Hanno partecipato il sindaco, Franco Micciché, l'assessore comunale Gerlando Principato e la presidente dell'Associazione "Italia Nostra" della provincia agrigentina, Adele Falcetta. Dopo i saluti del dirigente scolastico, che ha ringraziato il sindaco e il presidente di Italia Nostra, ha sottolineato come i ragazzi vengono educati costantemente nel fare la differenziata a scuola ricevendo sempre ottimi risultati.

Si sono susseguiti diversi interventi interessanti da parte degli ospiti che hanno risposto alle domande degli alunni della Montalcini che rappresenta un fiore all'occhiello come ha sottolineato a sua volta il sindaco il quale ha riferito che ogni volta che visita la scuola la trova sempre accogliente e, rimane sempre stupito dalla preparazione dei ragazzi. Ragazzi che rappresentano il futuro. Questo sta a significare il grande lavoro che fa il dirigente scolastico Costanza nel coinvolgere tutto il personale per raggiungere sempre ottimi risultati. I ragazzi ad esempio, hanno chiesto notizie circa lo smaltimento degli olii e delle pile usate, esortando il sindaco a creare dei centri di raccolta.

