Porto Empedocle, Giornata della memoria e dell’impegno per gli alunni dell’Ic Pirandello

scuola

All’evento hanno partecipato le autorità civili e militari e ognuno ha portato una testimonianza

“La mafia uccide, il silenzio pure”. È solo uno dei tanti messaggi riportati sui cartelloni realizzati dagli studenti del plesso Rizzo, dell’istituto comprensivo Pirandello, che hanno partecipato alla “Giornata della memoria e dell’impegno”. Un’iniziativa, promossa dall’associazione Libera, alla quale hanno aderito numerose scuole dell’Isola, per non dimenticare quei 1081 “nomi di donne, uomini, bambini innocenti – afferma Anna Gangarossa, dirigente dell’istituto comprensivo Pirandello – uccisi per il loro impegno sociale e per il loro ideale di giustizia affinché le loro vite spezzate non finiscano nell’oblio e nell’indifferenza”. Avvolti dal silenzio, i ragazzi hanno ascoltato con attenzione i messaggi portati dalle autorità civili e militari prima di dare voce ai 1.081 nomi.

“Un’iniziativa che in questo momento coinvolge oltre 80 scuole siciliane sulla scalinata del teatro Massimo a Palermo – spiega Anna Gangarossa – Una rete di scuole che mantiene forte l’impegno sulla cultura della legalità. Abbiamo voluto aderire ma, non potendo raggiungere Palermo, abbiamo scelto la scalinata della nostra Chiesa Madre per leggere in una sequenza ininterrotta i nomi delle 1081 vittime innocenti della mafia. È il nostro contributo. Il contributo che la scuola offre affinché il sacrificio di queste persone non finisca nell’oblio e queste persone non siano dimenticate, affinché questo giorno di primavera possa segnare, anche per i nostri ragazzi, una nuova rinascita”.