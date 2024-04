Questura di Agrigento: presentate due nuove funzionarie

polizia di stato

Il questore ha formulato gli auguri di benvenuto e buon lavoro anche a nome di tutto il personale

Questa mattina, il questore Tommaso Palumbo ha presentato due funzionarie della Polizia di Stato assegnate alla Questura ed alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento. Si tratta del vice questore della Polizia di Stato Giusy Interdonato (a sinistra nella foto) che da oggi assume la reggenza della Divisione Anticrimine della Questura in sostituzione del primo dirigente Daniele De Girolamo in quiescenza dal 1 aprile, e del commissario capo Sonia Zicari (a destra nella foto), assegnata alla direzione della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, in sostituzione del vice questore Andrea Morreale che, dopo 11 anni, ha lasciato l’incarico per assumere la reggenza della Sezione della Polizia Stradale di Palermo. Alle nuove dirigenti il questore ha formulato gli auguri di benvenuto e buon lavoro anche a nome di tutto il personale della Questura agrigentina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA