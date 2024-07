Il M5S in difesa del pm Natoli indagato per aver favorito la mafia: «Tutto in contrasto con la sua storia umana e professionale»

Indagine a Caltanissetta

Gli esponenti pentastellati sono certi che il pm sia estraneo alle accuse che gli vengono mosse

«L’ipotesi di reato formulata dalla Procura di Caltanissetta nei confronti di Gioacchino Natoli di avere insabbiato nel 1992 un’indagine per favorire alcuni esponenti della mafia, appare radicalmente in contrasto con la sua storia umana e professionale». Così in una nota gli esponenti del M5S nella commissione Antimafia Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Francesco Castiello, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.

«Natoli – aggiungono – fu prima componente dello storico pool antimafia dell’ufficio istruzione di Palermo e tra i più fidati collaboratori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e poi membro della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo e in tale veste punta di diamante di alcune delle più importanti indagini, non solo quelle nei confronti dell’ala militare della mafia, ma anche quelle rivolte ai suoi potenti complici e protettori nel mondo delle istituzioni, della politica e dell’economia. Per la sua intransigenza morale e per la eccezionale competenza professionale, è sempre rimasto un punto di riferimento per tutta la magistratura antimafia».