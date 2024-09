Catania, il carcere di Piazza Lanza ricorda i tre poliziotti morti un anno fa in un incidente

L'anniversario

Il ricordo di Gianluca Barbanti, Giuseppe Spampinato e Pietro Tatoli, scomparsi il 19 agosto 2023

«È trascorso un anno! Un anno da quando abbiamo ricevuto la notizia di quel tragico evento che ha stroncato le vite di tre poliziotti, tutti in servizio presso questa Casa Circondariale di Piazza Lanza: Gianluca Barbanti, Giuseppe Spampinato e Pietro Tatoli. Tre poliziotti deceduti tragicamente in un sabato di fine estate, nello stesso momento in cui ognuno di noi si preparava a trascorrere un lieto fine settimana, al mare o in montagna o alla festa del paese di Mineo, loro paese di residenza e dove gli stessi si stavano recando, al termine della loro giornata lavorativa». Così inizia la lunga nota in ricordo dei tre agenti deceduti il 19 agosto 2023 e per i qual è stata celebrata una funzione in ricordo ieri 19 settembre.«Nel corso dell’anno che è trascorso, tante volte sono stati ricordati per essere stati tre bravi poliziotti e tre brave persone, capaci di non alterarsi mai, di sapere sempre trovare una soluzione ai problemi quotidiani, con il sorriso sulle labbra e per avere vissuto con serietà, professionalità e passione, senza mai tirarsi indietro, il compito che la vita personale e lavorativa gli aveva richiesto».