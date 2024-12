Il Capodanno di Catania su Canale 5 con Panicucci e Rovazzi: ecco tutti gli ospiti

In tv

Un comunicato ufficiale del Comune di Catania dà il via ai prossimi festeggiamenti in piazza Duomo

Arriva l’ufficialità del Comune di Catania sul Capodanno di piazza che sarà trasmesso in diretta da Canale 5. Il “Capodanno in musica” di cui nei giorni scorsi era stata annunciata una conferenza stampa a Milano che poi fu annullata per motivi organizzativi, sarà condotto, martedì 31 dicembre, da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via in piazza Duomo al termine del discorso del Presidente della Repubblica.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Tra gli artisti previsti ci sono Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri come tutti i talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.