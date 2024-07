Il video di Zappalà che getta i rifiuti: no all’archiviazione della denuncia

catania

A settembre la decisione del giudice

Rigettata la richiesta di archiviazione dopo la denuncia di Lanfranco Zappalà sul video dei rifiuti gettati in maniera indiscriminata a Piano Tavova, in territorio di Belpasso. Il Gip Giuseppina storaci ha detto “no” all’archiviazione con la decisione in Camera di Consiglio fissata per il prossimo 11 settembre.

A febbraio Zappalà – che nel frattempo ha pagato la sanzione – aveva parlato di “sciacallaggio” ribadendo di avere conferito “solo foglie bagnate”. E nel frattempo il sindaco di Belpasso Carlo Caputo aveva inviato un’indagine interna.