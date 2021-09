Anche a Catania una "chef box" a basso impatto per il pianeta

C'è anche lo chef Alessandro Ingiulla con il suo ristorante stellato di Catania fra i dieci che in tutt'Italia parteciperanno alla seconda Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari del 29 settembre. Gli chef renderanno disponibili delle «Chef Box», prenotabili attraverso app, che conterranno un piatto antispreco, accompagnato dalla ricetta e dal conteggio delle «CO2e», cioè l’anidride carbonica equivalente emessa dai vari alimenti. L’obiettivo è sensibilizzare il consumatore sull'impatto che anche le piccole azioni, come appunto quella di «salvare» e non sprecare un piatto, possono avere per il pianeta. A dare notizia dell’iniziativa è Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare. Tra gli chef aderenti a Milano Carlo Cracco, Claudio Sadler, Eugenio Boer e Marco Ambrosino. A Roma sarà invece possibile prenotare le Magic Box anti-spreco di Cristina Bowerman e Niko Romito e Gaia Giordano, mentre a Cernobbio sarà attivo Davide Caranchini e a Catania Alessandro Ingiulla.



