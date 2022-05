Arcigay, vandalizzata la panchina "Rainbow" di piazza Ghandi

E’ stata asportata la targa apposta a Catania sullo schienale della panchina "Rainbow" simbolo di vicinanza alla comunità Lgbt+ e della lotta contro l'omofobia e la transfobia, inaugurata il 23 aprile scorso in piazza Gandhi, nel quartiere Cibali, su iniziativa di Arcigay e del consigliere della IV municipalità Mirko Giacone. A denunciare l’accaduto è la stessa Arcigay con una nota.

Pubblicità

"Quanto accaduto - afferma il presidente di Arcigay Catania Armando Caravini - è la dimostrazione di come l’odio possa essere riversato anche sugli oggetti, andando a colpire in questo caso una panchina simbolo di inclusione e di lotta contro l'omolesbotransfobia. Questo gesto, infatti, sottende l'intenzione di volere colpire la comunità Lgbt+». Non ci facciamo intimorire - conclude Caravini - e rimetteremo la targa mantenendo inoltre la promessa fatta insieme alla IV municipalità di rendere il parco dignitoso. I nostri volontari, infatti, presto puliranno e renderanno vivibile parco Gandhi, 'spazzandò via l’inciviltà».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA