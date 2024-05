Omaggio alle mamme di Librino il 12 maggio: per la loro festa il mecenate Antonio Presti gli dedica le prime opere del progetto Magma

L'INIZIATIVA

Un grazie speciale e l'invito a partecipare simbolicamente al Consiglio di Quartiere in programma venerdì

Un’occasione per valorizzare il ruolo che le madri svolgono nella crescita dei figli; un’opportunità per esprimere gratitudine, riconoscendo i sacrifici della figura genitoriale femminile; una celebrazione universale dell’amore materno e del suo impatto nella vita familiare. Domenica 12 Maggio ricorre la Festa della Mamma e il mecenate Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, ha scelto di omaggiare quelle di Librino. E lo farà a modo suo, per invitare a riflettere sull’importanza delle donne nella società e sulla parità di genere, e per far emergere il contributo delle donne non solo come madri, ma anche come membri attivi della società, dedicando loro le prime due opere d’arte del progetto Magma: “Amare” e «Sognatrice”, realizzate dall’artista fiorentino Fabrizio Corneli.

«Le mamme di Librino – dice Presti – giocano un ruolo cruciale nelle famiglie. Sono loro le prime insegnanti: attraverso le interazioni quotidiane possono trasmettere norme sociali e comportamentali, modellando il modo in cui i bambini interagiscono con gli altri nel contesto sociale più ampio». Per dire “grazie” in modo speciale Presti ha invitato tutte le mamme di Librino a partecipare simbolicamente al Consiglio di Quartiere in programma venerdì 10 Maggio alle 9.30: un’occasione per la Fondazione di mettere insieme tutte le tessere del mosaico sociale di Librino, per illustrare l’istituzione del Museo a cielo aperto d’Arte contemporanea Magma.