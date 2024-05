Video

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita in viale Moncada, nel quartiere Librino a Catania. Nel corso della visita, la numero uno del Pd si è fermata a parlare del diritto all’abitazione in un condominio al civico 18 di recente acquisito dal Comune.

