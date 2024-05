Teatro Massimo Bellini, fondi in arrivo per il restauro della facciata e nuova illuminazione

Catania

Lo stanziamento di 3.300.000 euro da parte del Ministero della Cultura

Il sindaco di Catania Enrico Trantino, con un post su Facebook, comunica l’arrivo di fondi per il restauro della facciata del Teatro Massimo Bellini.

“Rispettando un impegno assunto con la nostra città, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha firmato il decreto con cui eroga 3.300.000 euro per il restauro della facciata del nostro Teatro Massimo Bellini e la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica.

E’ in corso la redazione del progetto esecutivo dell’intervento che si dovrebbe essere completato entro il 31 maggio 2024. Dopo le successive fasi di verifica del progetto esecutivo e approvazione del progetto in linea tecnica amministrativa, si potrà procedere all’espletamento delle relative fasi di gara per l’affidamento dei lavori”.

