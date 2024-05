Paternò: successo di partecipazione per la quarta edizione del “Premio Giulio Crimi”

Comunicati Stampa

Successo di partecipazione, al complesso di San Francesco nella collina di Paternò, per la cerimonia di premiazione della quarta edizione del “Riconoscimento premio Giulio Crimi città di Paternò”, organizzata dall’ente del Terzo Settore Musica&Movimento a.p.s., con la collaborazione del Comune di Paternò, della Pro Loco di Paternò, dell’Accademia d’Arte Etrusca, dell’associazione Amici di Sofonisba e la Fidapa di Paternò.Con questo evento l’Ente del Terzo Settore Musica&Movimento a.p.s. intende organizzare un riconoscimento artistico musicale alla memoria dell’illustre tenore siciliano Giulio Crimi nato nel 1885 nella città di Paternò. La manifestazione rappresenta la punta di diamante di quella appassionata attività di recupero delle tradizioni culturali artistiche paternesi. Tale iniziativa rappresenta non solo un momento significativo di carattere culturale, ma anche di crescita e di scoperta dei personaggi storici artistici che hanno portato con la loro professionalità il nome della Sicilia nel mondo.Nell’edizione di quest’anno sono stati premiati la pianista Vera Pulvirenti, il soprano Rosanna Leontini, il mezzosoprano Maria Motta, il direttore d’orchestra Carmen Failla, l’artista Tiziana Coniglio, la giornalista Sonia Distefano.«Quest’anno – ha dichiarato Gianluca Cozzetto, presidente dell’Ass. Musica&Movimento a.p.s. – abbiamo scelto di organizzare la quarta edizione del premio Giulio Crimi presso il complesso di San Francesco alla collina, oltre che per motivi logistici, anche perché ricorre il decennale della costituzione della nostra associazione e abbiamo deciso di fare qualcosa di un po’ diverso dal solito. Durante la premiazione non mancheranno esibizioni ed intermezzi musicali. Anche quest’anno, inoltre, non mancherà un intervento in collegamento dal Brasile con Gabriella Crimi, nipote di Giulio Crimi».Presenti all’appuntamento, oltre alla la presidente della Pro-Loco di Paternò Salvina Sambataro, il sindaco di Paternò Nino Naso, gli assessori Francesca Coluccio e Giovanbattista Caruso.

Luogo: Paternò