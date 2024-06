Lo strano caso dell’arcobaleno che spunta nella nuvola da tempesta

Video dalla rete

Il cacciatore di tempeste Chad Casey ha girato questo video il 2 giugno a Vigo Park, in Texas, per riprendere lo strano fenomeno dell’arcobaleno comparso all’interno di un’inquietante nuvola supercella. Se in genere l’arcobaleno è associato alla fine della tempesta, infatti, in questo caso è comparso in una nube scura e minacciosa.

Non a caso il servizio meteorologico nazionale americano aveva annunciato per quel giorno diversi temporali nella zona, alcuni anche molto violenti con grandine delle dimensioni di palline da tennis e raffiche di vento fino a 130 chilometri orari. (Storyful)

