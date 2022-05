Covid, il bollettino del 17 maggio: in Sicilia 3.281 nuovi casi, 24 morti e ricoveri stabili

La curva dei contagi non sale ma al momento non sembra cominciata la auspicata discesa. E’ quanto emerge dal bollettino del 17 maggio covid per la Sicilia emesso dal ministero della Salute.

Pubblicità

I nuovi casi sono stati infatti 3.281, mentre ieri erano “soltanto” 848. L’aumento sensibile è dovuto al numero dei tamponi processati: oggi 20.894, ieri solo 7.527. Il tasso di positività comunque sale al 15,7% contro l’11,2% di ieri. I morti sono stati 24 e il numero totale delle vittime siciliane del virus sale a 10.792.

Stabili i ricoveri: in totale in Sicilia ci sono in ospedale 676 persone (-5), delle quali 644 in area medica e 37 in terapia intensiva (stabile).

LE PROVINCE.

Palermo: 277.186 casi complessivi dall'inizio della pandemia (703 nuovi casi)

Catania: 241.625 (881)

Messina: 166.983 (451)

Siracusa: 105.907 (446)

Agrigento: 92.055 (397)

Trapani: 90.157 (223)

Ragusa: 84.459 (294)

Caltanissetta: 69.644 (224)

Enna: 33.407 (81)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA