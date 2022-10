Covid, il bollettino del 20 ottobre: in Sicilia 1.520 nuovi casi, un morto e ricoveri stabili

Curva covid piatta in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino del 20 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

I nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 1.520 con 12.689 tamponi processati. Ieri erano stati 1.609 con 12.438 tamponi. Il tasso di positività passa dal 12,9% di ieri all’11,9% di oggi.

Stabile anche la situazione dei ricoveri: in ospedale ci sono, per ragioni legate al covid, 284 persone (-7) delle quali 266 in area medica con sintomi (-7) e 18 in terapia intensiva (stabile). Un morto indicato dal bollettino e così il numero delle vittime siciliane del virus sale a 12.224.

LE PROVINCE.

Catania: 393.510 (334)

Palermo: 386.475 (368)

Messina: 237.841 (239)

Siracusa: 149.238 (147)

Agrigento: 130.915 (79)

Trapani: 126.007 (166)

Ragusa: 115.066 (93)

Caltanissetta: 90.196 (65)

Enna: 46.587 (29)

IN ITALIA. Sono 40.563 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 41.712 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 84 , contro le 81 di ieri. Il tasso di positività è del 17,70% (ieri era 17,9%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 229.140 , contro i 233.084, del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.254.633 , indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 242 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 251), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 25 . I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.025 , rispetto ai 7.062 di ieri, ovvero 37 in più di ieri . Gli attualmente positivi sono 534.676 . Dimessi e guariti sono 22.541.598, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.359 .



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA