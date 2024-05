A passeggio per Catania ma era ai domiciliari: arrestato per evasione

Carabinieri

Si tratta di un quarantenne straniero pregiudicato che era stato arrestato per reati contro il patrimonio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato per “evasione” di un 41enne straniero, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Nell’ambito di un servizio di pattugliamento del territorio, l’attenzione dei militari è stata attratta da un uomo, che è stato visto di buon mattino, alle 6:00 circa, mentre passeggiava a piedi, con atteggiamento guardingo, discendendo il viale Mario Rapisardi. A quel punto i Carabinieri, percorrendo a bordo di una gazzella in direzione mare la stessa strada, arrivati all’altezza della piazza San Luigi, hanno deciso di rallentare la loro marcia per guardare meglio quello che poteva sembrare un passante fra tanti.