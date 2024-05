Incendiano auto nel Trapanese: tre denunciati

Carabinieri

Ad incastrare i tre un filmato di una videocamera che riprendeva uno di loro mentre appiccava il fuoco

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo (Trapani) hanno denunciato tre partinicesi di 32, 37 e di 17 anni per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I militari dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione notturno, sono stati allertati dai Vigili del fuoco per un’auto in fiamme (una Fiat Punto) nel centro abitato di Alcamo. Nel raggiungere il luogo dell’incendio i Carabinieri hanno fermato il 32enne che correva, con una tanica in mano, in direzione di un veicolo parcheggiato poco distante, con a bordo altre due persone. Ad incastrare i tre un filmato di una videocamera che riprendeva il 32enne mentre appiccava il fuoco.

