Incidente

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto

Carla Montalto, 81 anni, investita da una moto in via Alcide De Gasperi a Palermo è morta. I sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di salvare l’anziana. Ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

