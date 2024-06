Catania: «La nostra Plaia è un patrimonio da difendere»

Lo dico

Queste foto si riferiscono alla Plaia di Catania e sono state scattate da un lido che per molti di noi rappresenta un riferimento per l’estate. Le immagini, vogliono mettere in evidenza quel tratto di costa mortificato dallo sversamento delle acque reflue provenienti dal canale Arci, tutto sotto gli occhi, a quanto pare indifferenti, delle autorità competenti. Inutile evidenziare come questa incuria, arrechi danni e disagi agli stabilimenti balneari, ai bagnanti, al nostro litorale. Con la speranza che si ponga fine al solito rimpallo di competenze e responsabilità, si auspica un intervento urgente a tutela di una delle bellezze del nostro territorio, da rispettare e valorizzare come merita, la Plaia!

