Nel Palermitano decine di incendi alimentati dal vento: vigili del fuoco impegnati su diversi fronti

ROGHI

Da Belmonte Mezzagno a Termini Imerese numerosi roghi, soprattutto di sterpaglie

Diversi incendi di sterpaglie sono divampati in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati su diversi fronti.

Le fiamme sono divampate a Belmonte Mezzagno nella strada provinciale 38, a Giardinello nella strada provinciale 1, a Misilmeri in contrada Cavallaro e a Gibilrossa, a Partinico in viale Regione e in contrada Milioto, ad Altofonte in contrada Rebuttone, a Termini Imerese nell’agglomerato industriale.

Il vento che soffia in provincia rende difficile gli interventi dei pompieri poiché le fiamme si propagano in modo veloce.

