Al via il controesodo dei vacanzieri che lasciano la Sicilia: a Messina oltre 2 ore di fila ai traghetti

È scattata la fase di controesodo dei vacanzieri che lasciano la Sicilia. A Messina migliaia di auto che si devono imbarcare verso Villa San Giovanni in fila, oltre due le ore di attesa. La fila agli imbarcaderi privati ha superato il limite del viale della Libertà e la coda arrivava sino all’incrocio con il viale Boccetta. Probabilmente per tutta la settimana e fino al weekend ci sarà traffico intenso in uscita dalla Sicilia per il ritorno a casa dei turisti che hanno trascorso le vacanze in Sicilia, con il finesettimana che sarà quasi da bollino nero per la circolazione stradale.

