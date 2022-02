Assunzioni Ast, Confidustria: «Mai sponsorizzato nessuno»

«In merito ad assunzioni all’Ast, si precisa che mai Confindustria ha sponsorizzato alcuna assunzione. Né all’Ast né altrove. Siamo pronti a querelare chi per interessi personali di dubbia natura ha usato illegittimamente il nome di Confindustria». E’ quanto si legge in una nota dell’associazione degli industriali siciliani in relazione all’inchiesta per corruzione che ha portato ieri all’arresto dei vertici dell’Ast, l’azienda trasporti siciliana della Regione coinvolta in una inchiesta per corruzione e truffa. Nel corso di un interrogatorio alla Finanza l’avvocato Giuseppe Terrano, funzionario dell’Ast che ha presentato denunce su irregolarità nella gestione della società, aveva elencato una serie di dipendenti che sarebbero stati assunti grazie al sostegno di noti esponenti politici o influenti gruppi imprenditoriali.



