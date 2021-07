Bimbo morto a Rosolini, rinviati a giudizio la madre e il compagno di lei

Salvatore Blanco, 33 anni, e la compagna Letizia Spatola, 24 anni, madre del piccolo Evan, 21 mesi, deceduto il 17 agosto dello scorso anno all’ospedale Maggiore di Modica (Rg) dove era stato trasferito d’urgenza, sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Siracusa per omicidio e maltrattamenti. Il Giudice per l’udienza preliminare non ha accolto la richiesta di rito abbreviato. Secondo la Procura, Evan sarebbe morto a causa delle lesioni causate dalle violenze inflitte da Blanco nella loro casa, a Rosolini. La Spatola, durante gli interrogatori, ha detto di essere stata succube delle violenze del compagno.



