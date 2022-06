Catania, tragico incidente nella notte in via Etnea: due giovani hanno perso la vita

Tragico incidente nella notte intorno alle ore 2 a Catania, in via Etnea, la strada principale della città. Due giovani hanno perso la vita in uno scontro violentissimo all’incrocio con via Istituto Sacro Cuore, poco sopra piazza Cavour, il Borgo come è conosciuto a Catania.

Secondo una prima ricostruzione l'impatto è stato tra una Opel Corsa e una moto di grossa cilindrata, una Ducati, in sella alla quale si trovavano i due giovani deceduti. Il conducente della moto (V.A.) di 31 anni è morto sul colpo, mentre il passeggero (S.L.) di 21 anni è deceduto pochi minuti dopo, nonostante le manovre di rianimazione del personale sanitario del 118. Feriti e sotto shock invece i due occupanti della vettura: un uomo e una donna. Il guidatore dell’automobile (G.K.) e la passeggera (D.F.) sono stati medicati per ferite al pronto soccorso del Policlinico. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sulle cause dell’incidente indaga la Polizia locale: i due veicoli sono stati sequestrati a disposizione della procura.

