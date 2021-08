Catania, da latitante continuava a spacciare in via Capo Passero

Era latitante ma continuava a spacciare. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa lo hanno però arrestato. Si tratta di un pregiudicato catanese di 22 anni che ora è finito in carcere. Il giovane spacciatore, era stato arrestato lo scorso 16 giugno e lo scorso 19 luglio, perché sorpreso a spacciare cocaina, crack e marijuana in via Capo Passero. L’ultima volta era stato autorizzato a presentarsi senza scorta all’udienza di convalida ma anziché andare in Tribunale si era reso irreperibile.

I militari, avviate le ricerche, l’hanno beccato nuovamente a “lavorare” sempre in via Capo Passero. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 48 dosi di marijuana, 65 euro in contanti e una ricetrasmittente collegata con le vedette poste a protezione della piazza di spaccio, che i militari erano riusciti ad eludere. I carabinieri hanno trovato nelle vicinanze e sequestrato 2 borse a tracolla contenenti complessivamente 143 dosi di cocaina, 57 dosi di marijuana, 12 dosi di crack, nonché 200 euro in contanti.

