Cinquanta auto danneggiate a Palermo, indagini in corso

Atti vandalici e danneggiamenti a Palermo. Una cinquantina di auto sono state danneggiate la scorsa notte nelle zona di via Montepellegrino. Copertoni squarciati, finestrini rotti, sportelli sfregiati col chiodo, specchietti spaccati. E’ il bilancio di quanto avvenuto in via dei Cantieri, in via Capuana e in via Carlo Giachery. Le indagini sono condotte da carabinieri e agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona. Immagini che daranno un grosso contributo per risalire a chi ha creato tutti questi danni agli automobilisti che dovranno pagare di tasca propria questi danneggiamenti.

