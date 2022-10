Comiso: insegue tre ragazze con una mazza, arriva la polizia e si scaglia contro gli agenti

Con una mazza di ferro in mano un uomo di 45 anni inseguiva tre ragazze nel centro storico di Comiso, tra via Principessa Mafalda e via Cimarosa. Gli abitanti della zona hanno avvertito la Polizia che è intervenuta subito, ma quando gli agenti sono arrivati l’uomo aveva già fatto perdere le sue tracce. Individuato poco dopo, alla vista degli agenti si è scagliato contro di loro, con la mazza in mano e colpendoli con calci e pugni. I poliziotti lo hanno bloccato, ma alcuni di loro hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato segnalato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e furto aggravato.



