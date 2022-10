In Sicilia una domenica estiva con spiagge affollate: ecco quanto durerà ancora l'alta pressione

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, con bombe d’acqua e bufere di vento che hanno provocato danni e allagamenti soprattutto nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento, stamane è tornato a risplendere il sole su tutta la Sicilia grazie all'alta pressione atmosferica che ha cacciato via le nuvole e ragalato una domenica estiva in tutta l'Isola cone le spiagge che sono state prese d'assalto dagli amanti dell'ultimo bagno

Dalla Plaia di Catania alla di Mondello, grazie anche alla bella giornata e alle temperature estive, è stato possibile notare turisti e bagnanti che non hanno rinunciato alla possibilità di un tuffo fuori stagione.

Ma quanto durerà ancora il bel tempo. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni dovremmo assistere a un generale rialzo della pressione atmosferica che ci regalerà quindi altre giornate dal clima stabile e prevalentemente soleggiate. Prevalentemente, perché comunque non mancheranno sporadici annuvolamenti. Ma non sono previste precipitazioni. E le temperature saranno decisamente sopra la media stagionale con punte di 28-29 gradi in Sicilia.

Questa situazione dovrebbe protrarsi per l'intera settimana che sta per cominciare e anche l'inizio di quella seguente prossima, almeno quindi sino a domenica 9, ma probabilmente anche lunedì 10, con martedì che dovrebbero ripresentarsi i primi temporali che saranno osservati speciali: l'alta pressione infatti rallenterà ancora il raffreddamento dei mari col rischio quindi di eventi atmosferici di forte intensità.

